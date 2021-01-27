7 правил крепкого иммунитета для защиты от коронавируса

Пока универсального лекарства от коронавируса не изобрели. Но наш собственный организм настолько уникален, что способен победить болезнь самостоятельно. Для этого ему дан своеобразный щит в виде иммунной системы. Важно, чтобы этот щит был надежным и крепким.

Проект 103.BY рекомендует следовать 7 важным правилам, которые помогут вашему иммунитету.

Следите за циркуляцией воздуха

Чтобы уменьшить вероятность заражения COVID-19, нужно снизить концентрацию патогенов в воздухе. Чаще всего люди взаимодействуют с вирусами не на улице, а в общественном транспорте, на работе и дома. Это объясняется тем, что в закрытых помещениях выше концентрация опасных патогенов в воздухе.

Укрепляйте организм витаминами

Очень важно в разгар заболеваний укреплять организм витаминами и микроэлементами, позволяющими поддержать защитные силы организма. В списке самых важных элементов: цинк, дигидрокверцетин, витамины С, D и группы В.

Цинк обладает способностью подавлять размножение SARS-коронавируса (COVID-19), а также вируса гриппа H1N1. Он усиливает иммунитет, влияя на многие звенья иммунной системы.

Дигидрокверцетин – один из самых известных биофлавоноидов — веществ, которые придают окраску овощам и фруктам, обладают антиоксидантным эффектом и защищают организм от действия свободных радикалов. Позволяет бороться с воспалениями и аллергией и смягчает последствия стрессов, повышает выносливость организма и помогает укрепить кровеносные сосуды.

Витамин С – антиоксидант. Усиливает выработку белков интерферонов, которые вступают в борьбу с вирусами одними из первых. Не накапливается в организме, поэтому принимать витамин С нужно регулярно.

Витамин D – снижает скорость размножения вируса и концентрацию белков (цитокинов), вызывающих воспаление; положительно влияет на иммунитет.

Витамины группы В – B12 необходим для нормального кроветворения, которое нарушается при попадании коронавируса в организм считается, кроме того обладает противовоспалительным действием и подавляет не сам вирус, а его отдельный фермент, который не дает вирусу SARS-Cov-2 распространяться дальше.

Но, не забывайте, что прежде, чем начать принимать любые препараты, желательно проконсультироваться с врачом.

Осваивайте дыхательную гимнастику

Врачи советуют сделать акцент на упражнения, которые направлены на глубокое дыхание. Они улучшают проходимость дыхательных путей.

Существуют разные методики: Бутейко или Александры Стрельниковой. Даже если вы просто возьмете себе за правило каждый день надувать воздушный шарик — это уже прекрасная разминка для ваших легких. Главное – заниматься любым выбранным комплексом регулярно.

Следите за здоровьем кишечника

Кишечник, помимо других жизненно важных функций, является ключевым иммунным органом.

Cистема кишечника отвечает за образование антител (иммуноглобулинов) и поставку иммунореактивных клеток в другие области. Кроме того в кишечнике находится огромное количество бактерий, в том числе постоянных и полезных организму. Их более 400 видов и они участвуют в ее активации, модуляции и регуляции иммунной системы человека.

Высыпайтесь

Недосыпание ухудшает работу мозга, снижает иммунитет, повышает подверженность простудным заболеваниям и риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой, а также снижает эффективность вакцинации.

Американские врачи проследили за 800 случаями госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19 и обнаружили, что на течение болезни положительно влиял гормон сна — мелатонин. Те из пациентов, кому его вводили или у кого его уровень изначально был высок, чаще выживали в реанимации.

Будьте активны

Физические нагрузки положительно сказываются на состоянии иммунитета. Особенно важно не забывать о движении, если вы работаете удаленно. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности, или 75 минут интенсивной физической активности в неделю, или сочетание умеренной и интенсивной физической активности.

Бросайте курить

Еще в начале пандемии бытовал миф, что курильщики не болеют коронавирусом. За изучение проблемы взялись ученые из разных стран.

Анализ данных медицинских карт почти 90 000 пациентов с COVID-19 из Мексики показал, что ценители табака на 23% реже заражаются коронавирусом. Итальянские врачи сообщили, что менее 5% курящих пациентов нуждались в госпитализации. И все бы ничего, но есть нюанс: половина заболевших курильщиков скончались, в то время как в группе госпитализированных пациентов, не имевших этой привычки, умерли 35%.

Будьте внимательны к своему здоровью, старайтесь помочь себе заранее, но при необходимости обязательно обращайтесь к врачам!

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