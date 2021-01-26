Воз: Мир не избавится от COVID-19 в 2021 году

«Охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции… Мы смогли победить только одну болезнь на планете — оспу», — заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает агентство Синьхуа.

Риск дальнейшего распространения коронавируса в мире в ближайшем будущем даже после вакцинации сохранится. «Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом», — отметил Майкл Райан.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что, несмотря на масштабную вакцинацию, люди по-прежнему будут заражаться коронавирусом и рассчитывать на то, что мир избавится от COVID-19 в 2021 году не стоит.

Напомним, что ВОЗ назвала сроки распределения вакцин COVAX. COVAX подписала соглашение с Pfizer и BioNTech на получение до 40 млн доз вакцины. Также в первом квартале 2021 ожидается поставка еще около 150 млн доз вакцины AstraZeneca.

В тоже время ВОЗ отмечает, что глобальное внедрение вакцин выявило вопиющие неравенства в доступе к этому жизненно важному средству.

«Миру необходимы многочисленные вакцины, эффективные для разных групп населения, с тем чтобы удовлетворить глобальный спрос и положить конец вспышке COVID-19. В идеале это будут однодозовые вакцины, для которых не требуется холодовой цепи, которые можно вводить без иглы и шприца и которые можно производить в крупных масштабах», — заявил директор Центра разработки вакцин при Университете штата Мэриленд профессор Майк Левин.

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