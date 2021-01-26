После тринадцати чемпионств подряд борисовский БАТЭ два последних сезона до золота не дотягивается, довольствуясь всего лишь серебром.

Видимо, это и стало главной причиной того, что руководство клуба решило заменить главного тренера. Новым наставником БАТЭ стал Виталий ЖУКОВСКИЙ, который до этого 11 сезонов тренировал команду «Ислочь» из Минского района.

Играл в БАТЭ

Футбольная карьера Виталия Жуковского только начиналась, когда он уже оказался в составе борисовского БАТЭ. У молодого игрока были неплохие перспективы, но судьба сложилась так, что из футбола пришлось уйти.

«Помню, 30 декабря 2002 года тренировались в крытом футбольном манеже, столкнулся с двумя футболистами, которые упали мне на колено, – рассказывал Виталий «Народной Воле». – Дальше не очень удачная операция, нога начала отекать, и – прощай, футбольная карьера! Поверьте, было очень обидно, потому что футболом занимался практически с четырех лет, строил какие-то планы. Но бутсы пришлось повесить на гвоздь».

С футбольного поля – на рынок

После травмы парень около года сидел дома, затем начал искать работу. Устроился в компанию, которая делала коробки для мороженого, но не сработался с руководством – резал правду-матку, не стесняясь.

После этого Виталий Жуковский поехал искать счастья в Минск. Работал грузчиком в мебельном магазине, затем друзья предложили место на строительном рынке в «Уручье».

«Там из продавцов можно было собрать не самую плохую команду высшей лиги, – говорит Виталий. – Как оказалось, многие игроки после травм или те, кто закончил карьеру, шли работать именно туда. Все-таки центральный рынок, вся страна приезжала закупать стройматериалы. И, если у человека были хотя бы небольшая предпринимательская жилка и мозги, то он себя неплохо чувствовал. Через некоторое время у меня появились первые более-менее нормальные деньги, открыли с одним парнем свою «точку». Позже начали расширять бизнес.

Но, как говорят, сколько волка ни корми… Я снова начал играть в футбол на любительском уровне, в родных Михановичах собрали неплохую команду. Два года подряд выигрывали и Кубок Минского района, и чемпионат».

Тренер в 24 года

Играть Виталию Жуковскому после травмы все-таки было сложно, поэтому он решил себя попробовать в тренерской работе. И уже в 2010 году его заметили и пригласили главным тренером в любительскую команду «Ислочь» из Минского района. В то время парню было всего 24 года.

В скором времени под его руководством «Ислочь» стала победителем области, неплохо выступила в региональном кубке страны. Заявились во вторую лигу, потом был, можно сказать, сенсационный выход в первую лигу.

А дальше впервые в истории белорусского футбола «Ислочь», обыграв команды из Франции, Словакии, Боснии и Герцеговины, прошла отборочный раунд Кубка Регионов УЕФА, а в финальном завоевала бронзовые медали!

А чуть позже команда оказалась в высшей лиге, и выступает там до сих пор.

Скандальный сезон

Виталий Жуковский, наверное, до сих пор с ужасом вспоминает 2016 год. Тогда МВД сообщило, что «представитель тренерского штаба и игроки клуба «Ислочь» подозреваются в получении незаконного вознаграждения в сумме 10 тысяч долларов США за проведение «договорного» матча с командой «Динамо-Брест»…»

Жуковский очень переживал, но от журналистов не прятался.

«Я вам честно скажу: когда впервые об этом услышал, у меня слезы в глазах стояли, – признавался он. – Силовики рассказывали о футболистах, которые сдавали матч, а мне плакать хотелось. Хотя сначала были сомнения, я понимал, что те могли и блефовать. Пришел в клуб, начал разговаривать с «фигурантами» дела. И, знаете, реакция у людей была такая, как будто и на самом деле ничего не произошло. Они были настолько уверены в своей безнаказанности!.. Клялись мне всем, что у них есть, – родными и близкими. Не каждый актер так сыграет на сцене, как играли они.

Но позже всё подтвердилось. Я потерял лидеров, надо было строить новый коллектив. Кстати, эти люди сами меня и просили, чтобы взял их в команду, и вот так они «отблагодарили» тренера за его доброту и понимание, за то, что дал шанс… Но у человека ведь на лбу не написано, что он негодяй”.

Новые перспективы

Пост главного тренера для Виталия Жуковского – это огромные перспективы и возможность по-настоящему проявить свои тренерские способности.

Кстати, Жуковский известен как очень импульсивный и эмоциональный тренер, который никогда не лезет за словом в карман. Отрытый человек с открытой душой. Будем надеяться, что и футбол у БАТЭ будет такой же искренний.

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