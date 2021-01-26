В шведском зоопарке вспышка коронавируса

Подтверждено, что тигр и два льва в зоопарке города Бороса, на западе Швеции, были инфицированы COVID-19. Тигрицу Настасью, которой было 17 лет, пришлось усыпить, сообщает SVT News.

“Это первый случай заражения кошачьих в Швеции, о котором мы знаем, – сказал SVT News государственный эпизоотолог Карл Столь. – Все началось с того, что тигрица Настасья потеряла аппетит. Ее состояние быстро ухудшалось. У неё были и другие заболевания. Через несколько дней тигрицу пришлось усыпить”, – говорит Ульф Левдаль, ветеринар окружного управления в Вестра-Ёталанд.

13 января Шведский ветеринарный институт (SVA) подтвердил, что самка тигра была инфицирована COVID -19. На следующий день результаты анализов подтвердила немецкая лаборатория.

У самца тигра, который находился в том же вольере, были легкие симптомы. Коронавирусом заразились также два льва, которые содержались в одном вольере. У них проявились лёгкие симптомы.

Есть подозрение, что животные заразились от персонала. По данным зоопарка Бороса, у троих сотрудников был обнаружен коронавирус.

“Пока в мире не зарегистрировано случаев передачи инфекции от кошки к человеку”, – говорит Карл Столь.

В связи со вспышкой короны эта часть зоопарка была изолирована, пока руководство не убедилось, что ситуация находится под контролем – заболевших животных больше выявлено не было.

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