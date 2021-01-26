Уже стало привычкой в выходные дни «шарить» по самым разным сайтам. На одном из них мое внимание привлекло высказывание лукашенковских пропагандистов насчет того, что нынешний, 2021-й, год, как и объявлено, должен стать Годом народного единения. Все они сходятся в одном: общество, к сожалению, раскололось, разобщение произошло в коллективах и даже семьях. Чтобы избежать гражданской войны, необходимо срочно предпринять необходимые действия.

Нельзя не согласиться с тем, что ситуация в стране действительно очень и очень напряженная. И если этот год не станет Годом народного единства, то социальный взрыв неминуем. А если это, не дай Бог, произойдет, то всех настигнет большая беда.

Что может объединить, сплотить все слои населения, миллионы людей с самыми разными взглядами? Непростой вопрос, и ответ на него непростой. Я вот долго размышлял и пришел к выводу: только ПРАВДА сможет способствовать единению белорусского народа. Сегодня, давайте прямо скажем, у многих зомбированное представление о том, что делается вокруг. Все ли задумываются о том, что привело к расколу общества, гнетущей атмосфере в стране? Конечно же, далеко не все. Немалое количество людей как жили по принципу «была бы чарка да шкварка», так и продолжают жить. Такая психология прививалась им советской пропагандой, такая психология укореняется в их душах и сегодняшними официальными средствами массовой информации, которые служат не народу, а прежде всего власти и персонально тому, кто находится на ее вершине. Такие люди даже не задумываются, почему их взгляды на происходящие события основательно расходятся со взглядами других граждан.

На мой взгляд, раскол общества произошел не одномоментно, этому предшествовали многие события последних десятилетий. Разумные, совестливые люди пытались противостоять размежеванию граждан по разным причинам, но наталкивались на грубую силу правящего режима, оставаясь в меньшинстве и неся поражение. Наиболее сознательная часть общества не могла смириться с крючкотворством властей и во время предыдущих избирательных кампаний, но перевес был на стороне тех, кто, прямо скажу, слепо верил одурманивающей пропаганде, пустым обещаниям «Красного дома».

Но вот прошлогодние президентские выборы окончательно прояснили, в какую сторону дрейфует страна. К сожалению, не в сторону демократии, а совершенно в противоположную. В развитых государствах любая политическая кампания генерируется и проводится прежде всего под контролем общественности. У нас же общественность фактически была отстранена не только от формирования тех же участковых и окружных избирательных комиссий, но и от всех дальнейших процессов. Выборы полностью оказались в руках тех людей, которые изначально согласились действовать не по закону, а под диктовку властей, у которых была одна цель – президентом страны должен остаться А.Лукашенко.

Но здесь не в пользу правящего режима сработал фактор времени. За те же последние 25–30 лет выросло новое поколение людей, оно, будем считать, заменило то, на котором держалась советская система, но которое в силу возрастных особенностей оставило этот свет. Сегодняшнее общество (если брать в целом) по складу умонастроений заметно отличается от того, которое было, когда к власти только что пришел А.Лукашенко. И оно рассчитывало на то, что его волеизъявление станет решающим в выборе нового главы государства. Вспомните, как при небывалой активности людей разворачивалась избирательная кампания. Выстраивались километровые очереди, чтобы поставить подпись в поддержку того или иного претендента на пост президента Республики Беларусь. А какие массовые митинги проводились – в Минске собирались пятьдесят и более тысяч человек.

А такой дружной активности в день голосования вообще никто никогда не видел! По несколько часов люди стояли в очередях на избирательных участках, чтобы опустить в урну бюллетень. Казалось, демократия победит, страну возглавит тот, за кого проголосует большинство избирателей. Но… Все грезы разбились о камень в тот же вечер. По закону сразу после подсчета голосов итоговые протоколы должны вывешиваться на избирательных участках. Но они почти нигде не появлялись, а комиссии в полном составе исчезали через запасные выходы и эвакуировались под охраной ОМОНа. А когда одиозная Лидия Ермошина объявила об «очередной элегантной победе А.Лукашенко», все здравомыслящие граждане поняли: их голоса нахально украли! И народ вышел на улицы и вот уже шестой месяц борется за справедливость, требуя проведения новых честных выборов.

Откровенно говоря, власть Лукашенко держится сегодня не на доверии большинства народа, а на штыках силовиков. К тому же дезориентационные настроения среди людей круглые сутки сеет официальная пропаганда. На мой взгляд, вместо объединения общества усиливается его раскол. И эту тенденцию нужно в обязательном порядке остановить. Если Лукашенко, его ближайшее окружение думают перетянуть часть электората на свою сторону за счет очередной порции обещаний сделать жизнь более состоятельной, то, я вижу и слышу, никто уже этим басням не верит. Десять лет назад трезвонилось о средней месячной зарплате в 1000 долларов – где она? Большая часть трудоспособного населения не имеет и 1000 рублей. Если взять в долларовом эквиваленте, то пенсии не выросли, а значительно снизились. Покупательская способность семей не повышается, а падает. А пропаганда трубит о каком-то улучшении жизни. Если она и улучшается, то только у тех, кто у власти или близок к ней.

Прошла пора демагогических, обманчивых басен. И не нужно замалчивать истинные результаты выборов. 2021 год станет Годом единства общества, если власти не будут и дальше скрывать многочисленные факты фальсификаций результатов голосования, а как можно скорее станет, известна дата проведения новых, по-настоящему демократических выборов. Давным-давно нужно было убрать с поста главы Центризбиркома ту самую Л.Ермошину. Все участковые комиссии, которые не обнародовали итоговые протоколы, я считаю, нужно заменить в полном составе. И тут главное слово должны сказать не местные власти, не спецслужбы, а общественность. Одним словом, проводить новые президентские выборы нужно не под диктовку «Красного дома», а под диктовку народа. За определенной помощью можно обратиться к международным структурам.

Что и говорить, на вранье, извращении фактов власть никогда не сможет объединить, сплотить белорусский народ. Как можно уже который месяц держать за решеткой адвоката Максима Знака и общественницу Марию Колесникову, причисляя их без суда к государственным преступникам? Они лишь хотели и хотят одного – чтобы в нашей стране действовали законы, чтобы выборы проходили честно, открыто, чтобы волеизъявление избирателей не подменялось грубыми, беспрецедентными фальсификациями.

А что такого натворил Павел Северинец, который уже несколько месяцев находится в неволе? Получается, что те, кто занимался различного рода махинациями во время избирательной кампании, на свободе, против них не возбуждаются уголовные дела, а люди, которых даже не допустили к участию в выборах, томятся в тюрьмах. Это что, справедливо? Это что, положительный фактор объединения белорусского народа? Нет, конечно!

Заметьте, как всё с ног на голову ставит госпропаганда, а конкретнее – такие ее новоиспеченные порученцы, как Муковозчик, Тур, Азаренок и многие им подобные. Послушаешь их, так выборы у нас прошли без всяких нарушений, а те, кто не согласен с итогами, объявленные той самой Ермошиной, – террористы, преступники, которых следует отлавливать и изолировать от общества. А может, господа-пропагандисты, следует все же изолировать от честного общества тех, кто, исходя из корыстных целей, стремился и стремится выдать черное за белое, делая нашу страну в глазах международного сообщества своеобразным изгоем?

Как ослу ушами не заслонить солнца, так многим нечистоплотным типам не подменить ПРАВДУ враньем, различного рода манипуляциями, нечестными выходками, наглым зомбированием общественности. Белорусский народ может объединить только ПРАВДА!

Автор: Константин ЗАХАРЕВИЧ, избиратель. Минск.

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