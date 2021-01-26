Статусные легионеры массово покидают Беларусь

Высшая лига деградирует на глазах, пишет ПРЕССБОЛ.

БАТЭ покидает боснийский защитник Боян Настич. Он согласовал переход в польскую «Ягеллонию». Информация о трансфере витала в воздухе еще до нового года. В минувшем сезоне Настич стал одним из лучших защитников чемпионата, отдав 10 голевых передач (лишь на одну меньше, чем у Стасевича).

Настич не первый и не последний сильный иностранец, покинувший Беларусь в нынешнее межсезонье.

Еще до Настича Беларусь покинули практически все иностранцы, которые определяли уровень футбола в минувшем сезоне — Габриэл Рамос, Кадимян, Марушич, Яхшибоев… Вот, например, о последнем. Один из лучших бомбардиров первенства за год перескочил через «Энергетик» в «Шахтер», стал чемпионом, но задерживаться у горняков и стартовать в Лиге чемпионов не пожелал. Солигорский клуб покинули также Бодул, Архипов, Кабананга, который едва пришел, а также может уйти Антич.

Из брестского «Динамо» ушли практически все. Большинство — в футбольный клуб «Рух», Милевский вернулся в Украину, Нойок — не без резонанса уехал в российский «Оренбург». Один из лучших центрдефов чемпионата Габи Кики отказался оставаться в Беларуси и собирается стать свободным агентом. Хачериди тоже собирается расторгать контракт и уезжать из страны. Остались Бакай, Тве и Диалло, которые теперь уже игроки «Руха».

«Неман», ставший открытием минувшего сезона, лишился вообще почти всех лидеров — Кадимяна, Марушича, Забелина.

Из минского «Динамо» уехали Бручич, Павловски и Бородин, за ними скорее всего последует Горопевшек.

«Ислочь» вдобавок к Цвейбе может лишиться Стивена. «Рух» покинули добротные украинские защитники Ковтун и Мигунов. «Славия» прощается с Наром, «Витебск» — с Чаловым и Жулио Сезаром, «Слуцк» — с Коанда и Сирима, «Минск» — почти со всеми иностранцами, включая одного из лучших хавбеков прошлого сезона Александра Васильева. «Городея», которую ждет ликвидация, — вообще со всеми.

При этом входящих трансферов из-за рубежа практически нет. Только в «Шахтере» — Ахмеди, Дарбо, Дебелко, Океухи, Убайдуллаев, которые стоят сотни тысяч евро. И 20-летний швед Седерстрем в «Рухе». В остальном — в лучшем случае новости о просмотрах легионеров неизвестной квалификации из минорных лиг сопредельных стран.

И дело не ограничивается легионерами. Белорусские футболисты также используют любую возможность уехать из страны. Дмитрий Бага согласился на чемпионат Латвии, Павел Седько — на болгарскую «Славию», Сергей Кривец согласен играть в третьем дивизионе чемпионата Польши за «Лех-2». Лучший бомбардир минувшего чемпионата и лучший игрок страны Максим Скавыш также не намерен оставаться в Беларуси — благо, к нему есть предметный интерес.

Если прошлый чемпионат мы называли одним из самых интересных и увлекательных, то по поводу грядущего в этом отношении имеются огромные сомнения.

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