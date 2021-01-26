Сергей Возняк ушел из кампании «Говори правду»

Случилось это пару месяцев назад. Он не афишировал свой уход, не хлопал дверью, однако его поступок обсуждают до сих пор. И не только члены «Говори правду».

В «Народную Волю» попало письмо Сергея Возняка, которое он написал своим коллегам перед уходом. В нем немало критики в адрес сопредседателя «Говори правду» Татьяны Короткевич.

Вот некоторые цитаты.

«Я точно знаю, что, когда в 2009 году мы (нас тогда было шесть человек, двое из которых – Андрей Дмитриев и я) начинали работать над созданием «Говори правду», никто и в мыслях не допускал, что в итоге получится организация, лидеры которой будут избегать на съезде процедуры демократических и конкурентных выборов, – говорится в письме. – 10 октября 2020 года мы этой процедуры избежали, заменив выборы сопредседателей «Говори правду» очень странной для меня процедурой «подтверждения их полномочий».

…При «подтверждении полномочий» сопредседателей другие члены «Говори правду» были лишены возможности выдвигаться на эту выборную должность, бороться на равных с действующими сопредседателями за избрание. Я точно имел намерение выдвигаться на должность одного из сопредседателей и хотел, чтобы Татьяна Короткевич выиграла или проиграла у меня выборы в честной борьбе путем голосования делегатов.

На первом заседании съезда 19 сентября я выдвинул свою кандидатуру в альтернативу ей, так как считал и считаю, что справлялся бы с обязанностями сопредседателя лучше.

19 сентября 2020 года мы провели открытое голосование по избранию сопредседателем Андрея Дмитриева, и тогда за его кандидатуру съезд проголосовал единогласно. Состоялось три открытых голосования по выборам второго сопредседателя, и ни в одном из них Татьяна не получила необходимого большинства голосов делегатов. То есть выиграть выборы у меня в открытых конкурентных условиях она так и не смогла.

Разумеется, я был намерен продолжить борьбу с Татьяной за должность сопредседателя «Говори правду» на втором заседании съезда 10 октября. При этом, чтобы такое голосование закончилось наконец-то результативно, я предлагал провести его тайно, чтобы делегаты, воздержавшиеся при открытом голосовании, могли, не смущаясь авторитета ни Короткевич, ни Возняка, проголосовать за того из них, кого они считают более достойным.

(…) Вместо этого простого и очень понятного всем выхода, делегаты два часа рабочего времени потратили на нервную дискуссию, итогом которой стало решение отказаться от конкурентных выборов сопредседателей, заменив их решением «подтвердить полномочия прежних сопредседателей» до 8 апреля 2023 года либо до нового съезда.

Я много лет своей жизни провел в составе различных общественных объединений. Я хорошо знаю историю партийного строительства в нашей стране, более-менее знаком с аналогичным мировым опытом. Но на I съезде Общественного объединения «Говори правду» я впервые столкнулся с таким явлением, когда через процедуру выборов проходят все выборные органы, и только два «вождя» получают статус «неприкасаемых», против которых нельзя выставить свою кандидатуру и побороться с любым из них на конкурентной основе.

Вот теперь я не совсем понимаю, чем «Говори правду» отличается от Лукашенко, которого все мы так справедливо критикуем за то, что он «посиневшими руками» держится за власть. Парадокс всей этой нехорошей истории заключается еще и в том, что если на первом заседании съезда 19 сентября Татьяна Короткевич не смогла выиграть у меня выборы за пост сопредседателя с трех попыток, то на втором заседании 10 октября она их у меня, наверное, выиграла бы – (…) баланс делегатского состава по персональным предпочтениям изменился не в мою пользу.

(…) Я считал, что умные сторонники Короткевич, в отличие от самой Короткевич, понимают: нельзя прятать паническую боязнь Татьяны перед этими выборами за подленькой формулировкой «продления полномочий».

Я ошибся. Я проиграл на съезде Короткевич и ее сторонникам. Поражения надо признавать, и я его признаю. Думаю, однако, что эта победа Короткевич – сродни победе Лукашенко на выборах 9 августа. Для меня это неудивительно – Татьяна является классической лукашисткой, которая боится выборов, боится прямой конкуренции, боится ответственности, которая возлагается на политика после выигранных или проигранных выборов.

В ее политической биографии есть хорошая строчка о том, что на президентских выборах 2015 года она получила поддержку одного миллиона избирателей.

Теперь мы можем записать вторую строчку ее политической биографии: 19 сентября 2020 года Короткевич не смогла получить на съезде собственной организации даже 20 голосов делегатов, а на втором заседании съезда 10 октября 2020 года вообще сбежала от возможности нового голосования.

Именно поэтому я сказал в своем заключительном слове на нашем первом (и для меня последнем) съезде, что я считаю 10 октября 2020 года самой позорной страницей в биографии уже не Короткевич, а Общественного объединения «Говори правду», которое начинают поражать бациллы чванства и вождизма.

Прелесть отрицательных уроков состоит в том, что умные люди всегда могут сделать из них правильные выводы. В целом я считаю встряску, которую наша организация получила на своем первом съезде, положительной. Как минимум, «Говори правду», как мне кажется, сделает выводы. (…) Нет ничего проще, чем решить любой спорный вопрос путем демократического голосования».

Сергей ВОЗНЯК: «Лидер в «Говори правду» один»

– Я, когда уходил, обещал, что не буду давать комментариев, которые могут нанести вред имиджу организации, – сразу сказал Сергей Возняк «Народной Воле». – Есть две причины, по которым я вышел из «Говори правду». Еще во время избирательной кампании, когда Андрей Дмитриев предложил мне возглавить его избирательный штаб, я сказал, что это будет моя последняя избирательная кампания. Нужно уступать дорогу молодым. Я подготовил себе на смену человека, который реально справляется со всеми обязанностями.

На съезде, который прошел минувшей осенью, я предложил, чтобы у кампании был только один председатель, а не два сопредседателя. Жизнь показала, что сегодня таким лидером является Дмитриев, который тащит всю работу на себе, и я предложил привести устав в соответствие с реальностью. Татьяна воспротивилась, и тогда я в альтернативу ей выдвинул свою кандидатуру. Получается, один сопредседатель был избран, а второго съезд избрать не смог. Татьяна не смогла выиграть у меня выборы.

А на втором заседании съезда она добилась продления полномочий сопредседателя. Для меня это было странное решение. Я сказал, что если у нас в кампании не избираются лидеры, тогда это без меня. И 14 ноября я вышел из «Говори правду».

При этом я остаюсь ближайшим другом и соратником Андрея Дмитриева, делаю кое-какую работу, но уже как волонтер и сторонник кампании.

Татьяна КОРОТКЕВИЧ: «Мы разные, но мы вместе»

Татьяна Короткевич говорит, что по-прежнему остается одним из лидеров организации.

– Вместо конфликта выбираю сотрудничество, поэтому не хотела бы давать развернутых публичных комментариев на эту тему, – говорит Татьяна Короткевич. – Любая новость о том, что происходит внутри организации, может быть использована против нас. А сегодня как никогда нужно объединяться, ценить каждого члена организации, быть максимально корректными по отношению друг к другу.

Я пришла в общественно-политическую деятельность для того, чтобы работать с людьми, вовлекать их в участие, преодолевая страх и недоверие, строить демократическое общество на принципах доверия, прозрачности, уважения к другой точке зрения, компромисса и совместной деятельности.

У нас нет конфликтов с Андреем Дмитриевым, я не могу сказать, что у нас в организации глобальный кризис. Да, мы разные с ним, и по стилю работы в том числе. Но это, наоборот, делает нашу организацию только интереснее для разных групп, опытными в системе принятия решений с учетом разных мнений. При этом мы не мешаем работать друг другу, не ставим палки в колеса.

На сегодняшний день актуальна солидарность, публичное выражение гражданской позиции, поддержка новых лидеров, формирование устойчивости только что сформировавшихся местных сообществ, поддержка общей повестки: требования освобождения политзаключенных, справедливости для пострадавших от насилия, новые выборы.

Андрей ДМИТРИЕВ: «Кампания будет меняться»

Одного из создателей кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева огорчил уход Сергея Возняка

– О системном кризисе в «Говори правду» я не стал бы сейчас говорить, – ответил Дмитриев «Народной Воле». – Есть нормальные дискуссии – они есть в любой организации. Мне даже нравится их некоторая эмоциональность, это означает, что людям не все равно, какой будет организация.

Не стану обманывать: я с сожалением отношусь к решению Сергея Возняка об уходе из нашей кампании. Но Сергей остался в нашей команде как волонтер, он регулярно бывает в офисе, помогает нам. У нас есть несколько инициатив, о которых мы скоро объявим, где он тоже участвует. И это как раз признак того, что он принял все же эмоциональное решение. Может, нужно время, чтобы обновиться, обнулиться. Но важно, что мы сохранили хорошие отношения и продолжаем работать вместе.

Конечно, большой вопрос, как быть дальше. Я считаю, что и кампания «Говори правду» будет меняться. Сейчас мы выстраиваем партию, ее условное название – «Наша партия». Мы решили не переводить «Говори правду» в партию, а строить ее как отдельную структуру, и этот процесс сейчас идет достаточно активно. Как раз на днях оргкомитет по созданию партии принял решение участвовать в сходе народных представителей. Создание партии – это то, что сейчас меня занимает в большей степени. Необходимо, чтобы то огромное движение за перемены, которое родилось в прошлом году, не исчезло, чтобы были механизмы его системно продолжать. А для этого нужны структуры. Мы рассчитываем в первой половине этого года провести установочный съезд.

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