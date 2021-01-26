Самые дорогие бренды мира

Аналитики Brand Finance составили список из 500 самых ценных и сильных мировых брендов. Первое место досталось компании Apple. Также в тройке лидеров – Amazon и Google.

Корпорация Apple впервые с 2016 года заняла первое место в списке самых дорогих брендов мира. Аналитики Brand Finance оценили компанию в 263,4 миллиарда долларов.

Второе место в ежегодном рейтинге занимает Amazon (254,2 миллиарда долларов), третье – Google (191,2 миллиарда долларов).

В десятку самых дорогих брендов также попали:

Microsoft (140,4 миллиарда долларов);

Samsung (102,6 миллиарда долларов);

Walmart (93,2 миллиарда долларов);

Facebook (81,5 миллиарда долларов);

ICBC (банковские услуги, 72,8 миллиарда долларов);

Verizon (телекоммуникации, 68,9 миллиарда долларов) и WeChat (высокие технологии, 67,9 миллиарда долларов).

Самым быстрорастущим брендом стала Tesla, с ростом на 158% (до 32 миллиардов долларов).

Из 500 компаний, включенных в рейтинг – 204 американских, 75 – китайских, 34 – японских, 33 – французских, 22 – немецкие и 19 – британских.

Поделиться ссылкой:



