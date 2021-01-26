Парижская неделя высокой моды открылась онлайн-показом коллекции российского модельера

Коллекция от кутюр сезона весна-лето 2021 российского модельера Ульяны Сергеенко открыла Неделю высокой моды в Париже. Работы созданы в стиле ар-деко с мотивами народных промыслов.

По словам Сергеенко, для коллекции были созданы сумки-авоськи с вышивкой, гальванизированной золотом, и клатчи, в которых сочетается лакированное дерево с резным орнаментом, инкрустация из металла и кожи. Художественные приемы навеяны графическими рисунками Эрте, скульптурами Деметера Чипаруса и образом легенды начала XX века — актрисы Веры Холодной.

Подробно почитать об истории создания коллекции можно на сайте дизайнера.

Один из авторов популярного telegram-канала «Антиглянец» Юлия Пош (#Светская Пош) прокомментировала новую работу дизайнера: «шоб нам всем было, куда это надеть в 2021 году».

Ульяна Сергеенко — единственный российский модельер, принимающая участие в показах от кутюр на равных с Christian Dior, Chanel, Armani Privе, Valentino, сообщает «РИА Новости».В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекцией некоторые дома, в частности, Dior, показывают записанные заранее фильмы, а кто-то (в том числе Chanel) проводит на официальной странице Недели трансляции показов без зрителей.

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