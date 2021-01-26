Ольга БАРАБАНЩИКОВА: «Не проблемы должны толкать в спину, а вперёд вести мечты»

Известная в прошлом теннисистка и телеведущая Ольга Барабанщикова призывает не поддаваться унынию и, несмотря ни на что, оставаться на позитиве.

«Друзья, сегодня сложно всем, – написала Ольга Барабанщикова своим подписчикам в Инстаграме. – Не только нам, но и вообще людям во всем мире…Хочу пожелать всем нам, при любых обстоятельствах: всегда оставаться настроенными позитивно, не поддаваться разным влияниям и унынию. Сложно? Иногда да. Но надо пробовать! И самое главное – оставаться людьми.

А этими простыми афоризмами, я хочу вам поднять настроение и поддержать тех, кому сегодня особенно нелегко:

Не проблемы должны толкать вас в спину, а вперёд вести мечты.

Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

Мечтайте о большем. Чем больше ваша мечта, тем большего вы добьётесь.

Ваш конечный успех будет определяться тем, насколько вы способны пронести свою мечту через все испытания.

Не важно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное — не останавливаться.

Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали её прекрасной. И ещё, спасибо тем людям, которые вышли из неё, и сделали её ещё прекраснее.

В чём смысл жизни, в которой нет огня? Не пасуйте перед трудностями! Проснитесь уже наконец, найдите свою страсть, зажгите её, и вперёд – работать!»

Ольга Барабанщикова – одна из тех спортсменок, которая ходила на акции протеста. Недавно она рассказала, что собирается поддержать тех, кто находится за решеткой, своими письмами.

«Почти 200 политзаключенных сейчас в нашей стране, – говорит Ольга. – Все эти люди сидят за нашу с вами свободу. Кто-то из них пропустил рождение своего ребёнка, кто-то не смог попасть на похороны родного человека, кто-то держит голодовку уже полтора месяца…

У каждого из этих замечательных людей своя история.

Вникнув глубже, сердце сжимается от боли, возмущения и злости. От несправедливости. Не думать о них невозможно, и хочется хоть как-то помочь. Я решила начать писать письма. Нет, сперва письмо. Начать бы с одного…»

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