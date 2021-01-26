Москва и Минск создадут совместное производство «Спутника V» в Беларуси

Россия и Беларусь создают совместное производство российской вакцины от коронавируса на белорусской территории, передает AIF.ru, ссылаясь премьера РФ Михаила Мишустина.

Такое заявление глава российского кабмина сделал во время встречи со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Ранее в Минздраве Беларуси сообщили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может начать производиться в республике в конце февраля – начале марта. Глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич уточнил, что изготовлять вакцину планируется на предприятии «Белмедпрепараты», которое имеет необходимую производственную базу и научный потенциал.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ожидает, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшие две недели будет зарегистрирована более чем в двух десятках стран. «Наша вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах», – заявил Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, проходящего в онлайн-формате.

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