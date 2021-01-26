Главный внештатный врач-инфекционист Минска лишился должности за критику власти

Главным внештатным специалистом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям Никита Соловей был с декабря 2016 года.

25 января 2021 года врач опубликовал на своей странице в Фейсбук критический пост в адрес властей, выступая против задержания медиков. Он перечислил известные случаи задержания, а за последнюю неделю их набралось 13, и отметил, что случаи задержания «становятся все более абсурдными, происходят на основе лжесвидетельствований».

«Неужели вы думаете, что медики не способны по итогу постоять за себя и за коллег?… Но, наверное, ценность медицинских работников для чиновников такова, что, по-видимому, мы не достойны даже комментария о происходящем… Ну что ж, тогда медикам придется, как это было во многих других ситуациях, вновь все делать самостоятельно», — написал Никита Соловей.

Сегодня, 26 января, он был смещен со своей должности. Вместо него внештатным инфекционистом Минска назначен Святослав Вельгин — замглавврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска.

Никита Соловей — автор более 80 научных публикаций, член Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ECSMID), Европейской академии неврологии (EAN), Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной терапии (МАКМАХ), Балтийской сети по преодолению антибиотикорезистентности (BARN), пишет ТUT.by .

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