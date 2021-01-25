В Швейцарии потерявшим работу пилотам предлагают стать машинистами

В Швейцарии пилоты самолетов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти курсы подготовки машинистов и начать водить скоростные поезда. Об этом сообщает Euronews.

Компанию по переподготовке летного состава проводит Швейцарская ассоциация пилотов Aeropers. Организация защищает интересы летчиков в том, что касается условия труда, финансовой компенсации и долгосрочной занятости.В ассоциации считают, что у двух профессий много общего, а в стране наблюдается нехватка машинистов поездов.

«Методическая и точная работа так же важна в них, как и быстрая оценка ситуации, реакция и психологическая устойчивость, взаимодействие человека и машины и первостепенная безопасность транспортировки клиентов из пункта А в пункт Б являются наилучшими примерами того, что объединяет эти две ответственные профессии», — заявил представитель Aeropers Роман Келин.

По словам Карлоса Спуенгли, одного из первых пилотов, который вскоре начнёт работать на линии скоростных поездов в Швейцарии, в процессе переквалификации главное — «преодолеть свою гордыню и продолжать работать дальше».

В Ассоциации надеятся, что пример Швейцарии вдохновит другие страны.

Разумеется, не все пилоты готовы проститься с небом. Но тем, кто остались в отрасли, предстоит пережить нелегкие времена. Эксперты считают, что пассажиропоток вернется на доковидный уровень не ранее 2024 года.

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