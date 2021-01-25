В Москве покончил с собой актер и комик Александр Шаляпин

В Москве в своей квартире найден мертвым актер и стендап-комик Александр Шаляпин. Ему был 41 год.

Как сообщает ТАСС , актер покончил жизнь самоубийством. Тело Шаляпина обнаружила его супруга и вызвала скорую помощь.

Директор артиста Мария Малякина сообщила, что Александр покончил собой находясь в состоянии депрессии.

«Жена подтвердила – он покончил жизнь самоубийством <…> Он <…> находился в депрессии <…> Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль», – сказала собеседница ТАСС.

Шаляпин снялся в более 50 кинокартинах, в том числе “Бумер-2”, “Карпов”, “Женщины против мужчин” и других. Он был участником Stand Up Show на ТНТ.

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