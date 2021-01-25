В Минске пьяная женщина разбила три машины, выезжая из двора

Женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигалась по дворовой территории дома №55 по улице Филимонова в Минске. Там она совершила наезды на автомобили Mazda и Citroen. Сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г.Минска Ирина Кавецкая.

Остановить нетрезвого водителя удалось благодаря помощи очевидца, которому удалось достать ключи из замка зажигания Ford. Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

Женщина прошла медицинское освидетельствование. Оказалось, что у нее значительная концентрация алкоголя в организме – 2,5 промилле в выдыхаемом воздухе.

В столичной Госавтоинспекции поблагодарили человека, поспособствовавшего остановке пьяного водителя.

В соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

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