Три витеблянки обокрали магазин в Полоцке с помощью детской коляски

Чтобы организовать для себя и своих близких новогодний стол три жительницы Витебска 29 декабря поехали в Полоцк, взяв с собой детскую коляску, и обокрали два магазина на сумму более чем тысяча рублей.

Придя в крупный торговый центр с пустой коляской, женщины разошлись по разным отделам. Пока одна из них прогуливалась с коляской между стеллажами, подельницы складывали продукты в инвентарную тележку, потом срывали с них ценники, магнитные метки и перекладывали в пустую коляску.

На кассе женщины купили только пачку сигарет, и вышли из магазина. После этого они направились во второй магазин. Но там такая операция не удалась. Набрав товаров на 449 рублей, они успешно миновали кассу. Только на выходе из магазина их задержали охранники, которые заставили вернуть товары, но вызывать милицию не стали.

Лишь спустя месяц в первом обокраденном торговом центре обнаружили пропажу товаров на 606 рублей. Администрация в этом случае обратилась в милицию.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, сотрудниками уголовного розыска Полоцкого РОВД и оперативниками УВД были установлены личности подозреваемых. Все участницы уже были в милицейских базах за совершение различных преступлений. Возбуждено уголовное дело.

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