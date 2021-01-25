Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

Представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, после заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», – сказал собеседник агентства.

В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году «Роскосмос» и НАСА заключили соглашение о совместном создании этой станции, однако позднее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.

России было доверено изготовить только один модуль станции – шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. По словам Рогозина, Россия готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция.

Поделиться ссылкой:



