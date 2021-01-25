Названы сроки проведения «Славянского базара-2021» в Витебске

30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет, возможно, с 15 по 18 июля, сообщают «Витьбичи».

И так, предварительно, мероприятия фестиваля запланированы на 15-18 июля. Но на «Славянском базаре» традиционно организуется дополнительная культурно-развлекательная программа за день до открытия и на следующий день после закрытия фестиваля. Это будут 14 и 19 июля.

Горисполкомом уже утвержден организационный комитет по подготовке фестиваля и планы по развитию инфраструктуры и благоустройству объектов областного центра к этой дате.

На заседании горисполкома отметили, что программа будет насыщенной и интересной, а также планируются новые проекты.

Поделиться ссылкой:



