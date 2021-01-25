Microsoft запатентовала создание чат-ботов с использованием личной информации умерших

Теперь у Microsoft есть патент на создание чат-ботов умерших людей. Планируется, что технология сможет имитировать стиль общения умершего. Сообщения будут генерироваться «на основе изображений, голосовых сообщений, записей в социальных сетях, электронных писем, сообщений в мессенджерах» и другой личной информации, пишет dev.by.

Кроме текстовой версии, может появиться голосовая, а также 2D- и 3D-модель. Для голосового клона будут применять персонализированный синтезатор голоса.

Чат-бот может «вести» себя как реально существовавший человек, так и вымышленный персонаж.

Идея цифрового аватара умершего не нова. В 2015 году выпускники MIT запустили стартап Eterni.me, предлагающий «цифровое бессмертие». Сложный алгоритм обрабатывает всю доступную о человеке информацию и создаёт цифрового двойника.

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