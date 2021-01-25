Литовское телевидение расследовало схемы мошенничества и заработка на белорусских беженцах

Литовское телевидение (ЛРТ) выпустило расследование о ситуации, связанной с приездом белорусов после начала протестов в Беларуси. По данным ЛРТ, на этих событиях попытались заработать некоторые люди на территории Литвы.

По данным национального Департамента миграции, за последние полгода белорусам выдано 5739 разрешений на временное проживание, отклонено – 11 заявок и еще 86 заявок находятся на рассмотрении.

ЛРТ рассказывает об организациях и предпринимателях, которые собирают пожертвования у литовцев и извлекают прибыль из размещения беженцев. При этом используют фиктивные документы, берут деньги за проживание там, где квартиры должны предоставляться бесплатно, стараются заполучить средства различных фондов, созданных для поддержки беженцев.

Масштабы этого «рынка» как раз описываются статистикой Департамента миграции. Что касается отказов, то в Департаменте объяснили: эти люди к протестам отношения не имели, просто читали новости и пересказывали чиновникам.

Ранее белорусское МВД сообщало, что за первые два месяца после выборов из страны уехало более 13 тыс. человек (10 тыс. — в Польшу, 3 тыс. — в Украину, около 500 — в Литву и Латвию).

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