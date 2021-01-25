Google закрывает проект Loon по раздаче интернета с воздушных шаров

Google-Лаборатория экспериментальных проектов X в составе Alphabet объявила о закрытии сервиса Loon. Он должен был провести интернет в труднодоступные места, например сельскую местность, горы, пустыню. Раздавать его планировалось с воздушных шаров в стратосфере.

Сервис не смог выйти на рентабельность так быстро, как ожидалось. Он полностью завершит работу ближайшие месяцы.

Проект Loon был запущен в 2013 году, в 2018-м его выделили в отдельную компанию. В прошлом июле в Кении состоялся первый коммерческий запуск интернет-сервиса. В воздух подняли около 35 аэростатов, которые обеспечили 4G-покрытие на площади в 50 тысяч кв. км. Помимо этого, интернет-шары Loon были развёрнуты в 2017 году в Пуэрто-Рико, пострадавшем от урагана «Мария», и в Перу в 2019-м, когда там произошло землетрясение.

Сотрудников Loon переведут на другие проекты внутри X, Google и Alphabet. Пилотный сервис в Кении проработает до марта. В качестве поддержки тех, кого затронет отключение Loon, Alphabet выделит $10 млн местным компаниям и некоммерческим организациям в области образования, предпринимательства и связи.

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