Венецианский карнавал будет проходить виртуально

Ежегодный карнавал в Венеции, проходящий в феврале, организаторы карнавала решили перенести в онлайн-формат. Трансляция мероприятий будет проходить с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля. В прямом эфире за ними можно будет следить в социальных сетях и на Televenezia.

Принять участие в костюмированном празднике можно будет благодаря виртуальным комнатам Венецианского карнавала. Программа будет разделена на три категории:

детям будут открыты виртуальные мастер-классы, представления, интерактивные истории и конкурсы;

для подростков – виртуальные комнаты карнавальных костюмов, обучающие программы, конкурсы, встречи с известными людьми;

взрослым – конкурс масок, канал с интервью и развлечениями.

Трансляция праздника будет вестись из дворца Вендрамин-Калерджи. Регистрация откроется в ближайшее время, сообщили организаторы карнавала. Традиционный последний день карнавала – Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой.

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