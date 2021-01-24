Прощальная служба Тадеуша Кондрусевича прошла в Минске

Как пишет TUT.BY, в Архикафедральном костеле на площади Свободы в Минске Тадеуш Кондрусевич сегодня провел службу, которую можно назвать прощальной. На ней он представил администратора католической церкви Беларуси, епископа Казимира Великосельца. Позже костелу Беларуси должны будут назначить нового митрополита.

— Прошу любить и жаловать, — сказал Кондрусевич, представляя прихожанам епископа Казимира, который временно будет возглавлять Минско-Могилевскую архидеацезию.

На прощальной службе верующие встречали митрополита аплодисментами. А Тадеуш Кондрусевич поблагодарил всех верующих за солидарность с ним на протяжении 4 месяцев, которые он был в изгнании: — Я ухожу как правящий епископ, но как епископ остаюсь.

Ранее сообщалось, что он будет продолжать участвовать в службах в разных костелах Беларуси.

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