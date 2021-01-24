Осторожно, с крыш обрушается наледь

В Минске наледь упала с крыши здания ТРЦ «Дана Молл» на шестилетнюю девочку. Ребенок получил травму плечевого сустава. Как сообщает пресс-служба МЧС, ребёнку оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В Бобруйске обрушился карниз жилого дома – железобетонная плита, размером метр на полметра, карниза крыши четырехэтажного кирпичного жилого дома №44 на улице Островского. Пострадавших нет.

В МЧС предполагают, что причиной обрушения стала ветхость строительных конструкций – дом 1963 года постройки.

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