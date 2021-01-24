Новый рекорд SpaceX

Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника от 30 клиентов, общей массой свыше пяти тонн, сообщила в своем твитере компания Илона Маска.

Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, состоялся с комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это пятый полет ракеты.

«Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний», – прокомментировал запуск основатель SpaceX Илон Маск.

Предыдущий рекорд компании Маска по «пакетным» запускам – 64 аппарата в миссии SSO-A. Но мировой рекорд до этого принадлежал индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 года было запущено 104 спутника.

На сайте SpaceX любой желающий может купить место под головным обтекателем Falcon 9 по цене $1 миллион за 200 кг груза. За каждый +1 кг компания просит доплатить $5000.

Стоит отметить, что с начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тысяч тонн мусора. Из примерно 20 тысяч искусственных объектов (спутников), находящихся сейчас на орбите Земли, только около 2,7 тысяч – действующие спутники. Остальные – или отработавшие свой срок аппараты или их фрагменты.

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