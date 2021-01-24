Коронавирус в Беларуси и мире: статистика

По данным Всемирной Организации здравоохранения, число людей, ставших носителями коронавируса, по информации на 24 января, составляет 99 404 510. Скончались от COVID-19 уже 2 132 012 граждан, а побороть его смогли 71 477 400.

В Беларуси, как информирует Министерство здравоохранения страны, 237 611 инфицированных. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 649 человек, а выздоровели и выписались из больниц 223 553.

За прошедшие сутки выявлено 1 752 новых случаев, скончалось 10 пациентов.

В США за последние сутки зарегистрировано 56,9 тысяч новых случаев заражения. В Российской Федерации положительные анализы получили – 21 127 человек. В Украине коронавирусом заболело 3 915 человек.

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