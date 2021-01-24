Энтузиасты провели хоккейный турнир в Ошмянах

Отмены чемпионатов ошмянцам не страшны: люди на добровольных началах и без помощи чиновников устраивают хоккейные турниры, сами чистят лед и покупают награды для спортсменов-любителей, рассказывает Onliner.

Население Ошмян — почти 17 тысяч человек. Райцентр известен своим мясокомбинатом, и сыродельным заводом. Но, оказывается, это практически неофициальная столица хоккея в Беларуси. Здесь зимний вид спорта популярен еще с 1970-х годов. Местные гоняли шайбу на здешних озерах и реке, делали хоккейные щитки из футбольной экипировки и надевали налокотники на колени.

В субботу на хоккейной площадке в Ошмянах собрались три любительские команды — минские «Айрон» и «Варяг», а также местная — «Ошмяны». Коробка на открытом воздухе, горячий чай, шарики и семьи. Именно эта «Зимняя классика по-ошмянски» проводится в городе в третий раз, раньше местные хоккеисты участвовали в «Золотой шайбе» и других соревнованиях.

Морозы спали, держать открытый лед в нормальном состоянии проблематично. Поэтому местные жители дежурили и сменяли друг друга по ночам, чтобы заливать лед из шланга и чистить его лопатами. Организовать турнир легко, если есть любители хоккея.

— Проблема одна — словить погоду. Все остальное, поверьте, не так важно. Даже те, кто работает, по очереди по ночам заливают лед. Двое-трое суток на площадку нельзя было никого пускать, чтобы сохранить лед. Взрослые мужики дежурили по часу, по полчаса — кто сколько мог. Главное, чтобы было желание, потому что никто помощи не ждет: ни от райисполкомов, ни от кого, — рассуждает местный житель.

Регламент игры такой же, как и в профессиональных играх, — три периода по 20 минут. Есть рефери, все как положено. После завершения турнира игрокам раздают кубки и дипломы.

Самому молодому игроку турнира — 17 лет, самому возрастному — 53.

На местный чемпионат в Ошмяны хотели приехать восемь любительских команд — из Гродно, Островца и других городов. Но столько игр, говорят организаторы, провести в один день нереально, да и погода подвела. Но для организации турнира не нужны вливания как в официальные чемпионаты, хватает 500—600 рублей для проведения ошмянской «Зимней классики» — на это обычно скидываются участники и неравнодушные граждане.

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