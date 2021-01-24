Биатлон. Белоруски замкнули пятерку сильнейших

Белорусская женская команда заняла пятое место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве, сообщает Прессбол.

По сравнению с эстафетой в Оберхофе, где белоруски финишировали вторыми, 7-й этап в итальянском Антерсельве белоруски замкнули пятыми.

В этот раз белоруски стреляли менее точно (0+14) и до призовой тройки не добрались. 46,5 секунд отставания от победителя.

Первое место заняли россиянки (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева), которые воспользовались 9 дополнительными патронами на 8 огневых рубежах и пришли к финишу с общим временем 1:07.32,4.

Второе место – Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрманн, Франциска Пройс). Точность стрельбы – 0+6, отставание по времени от лидеров – 11 секунд.

Третья строчка – у француженок (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон). У этой команды точность стрельбы – 1+9. Отставание от первого места – 21, 2 секунды.

Четвёртое место получила команда Италии (Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара, Доротея Вирер). Точность стрельбы – 0+8, отставание от первого места – 40, 5 секунд.

Пятое место – команда Беларуси (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола). Точность стрельбы – 0+14 и отставание по времени – 46,5 секунд.

Всего на старт вышли представители 20 сборных.

Следующим местом соревнований для биатлонистов станет словенская Поклюка, где с 10 по 21 февраля пройдет Чемпионат мира по биатлону.

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