Белорусские гандболисты одержали победу над Северной Македонией

Сборная Беларуси завершила свое выступление на чемпионате мира-2021 в Египте. В матче заключительного тура основного раунда беларусы победили северомакедонцев со счетом 30:26.

Лучшими бомбардирами встречи стали белорус Владислав Кулеш и северомакедонец Кирил Лазаров. Оба гандболиста забросили по 7 мячей.

Ранее подопечные Юрия Шевцова сыграли на предварительном раунде вничью с россиянами (32:32), победили Южную Корею (32:24) и проиграли словенцам (25:29).

На втором этапе Беларусь сыграла вничью со шведами (26:26, уступила Египту (26:35) и победила македонцев (30:26).

В результате, белорусы на втором этапе заняли пятое место в группе и завершили выступление на чемпионате мира.

Поделиться ссылкой:



