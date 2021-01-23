В России проходят протесты в поддержку Алексея Навального. На Дальнем Востоке более 50 задержанных

В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на 30 дней после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске.

По данным “ОВД-Инфо”, в тринадцати городах по состоянию на 11:30 утра по Москве полиция задержала более 174 человека в 25 городах. Среди задержанных есть несовершеннолетние. В Хабаровске и Владивостоке, где акция началась раньше всего, задержали 28 и 24 человека соответственно.

“Настоящее Время” ведет прямую трансляцию из разных российских городов, а также обсуждает в прямом эфире с экспертами и политиками перспективы протестов и самого дела против Навального:

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