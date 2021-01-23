В Петербурге омоновец ударил ногой в живот женщину

Сотрудник полиции проявил неоправданную жестокость во время акции в поддержку Навального в Петербурге.

Большой резонанс в соцсетях и СМИ получило видео, на котором омоновец с силой пнул ногой в живот женщину, которая поинтересовалась задержанием молодого человека на площади Восстания.

“Зачем вы его схватили, ребята?” – обратилась она к силовикам. После удара омоновца женщина отлетела на пару метров и ударилась головой об асфальт, пишет “Фонтанка”.

По словам очевидцев, женщине около 50 лет, она вела себя адекватно и не трогала силовиков, а лишь попыталась с ними поговорить. Пострадавшую увезли на скорой.

Коллеги из издания «Фонтанка.ру» опубликовали видео, на котором сотрудник полиции со всей силы бьет ногой женщину в живот. pic.twitter.com/jmzlruUa9Y — Эхо Москвы в Петербурге (@echomsk78) January 23, 2021

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