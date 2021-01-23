В Москве во время протестов задержали Юлию Навальную

В Москве во время акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали его жену Юлию. Силовики разгоняют людей дубинками.

Видео задержания Юлии Навальной обнародовал аккаунт команды оппозиционера.

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

«Простите за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она после задержания в Instagram, опубликовав фото.

В Москве продолжаются жесткие задержания и разгоны участников акции в поддержку оппозиционера Навального. Силовики бьют людей дубинками, есть раненые. Российский негосударственный правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо сообщает о 1090 задержанных, в том числе 300 человек в Москве.

Поделиться ссылкой:



