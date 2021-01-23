В Бресте ребенок провалился под лед

Как сообщает МЧС, мальчик 2010 г.р., прогуливаясь по набережной реки Мухавец в Бресте, залез на ограждающий бетонный парапет, высота которого до кромки воды – 1,5 м. Ребенок оступился, упал на лед и провалился в воду.

Когда спасатели прибыли на место вызова, провалившийся ребенок находился на льду у полыньи, в двух метрах от ограждающего парапета. Работники МЧС достали мальчика на берег при помощи спасательного круга.

Ребёнок госпитализирован после осмотра медиками с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма».

По данным синоптиков, на выходных в Беларуси потеплеет. Будьте осторожны и не выходите на лёд.

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