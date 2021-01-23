Сейчас проходит заключительная дезинфекция больниц, которые с понедельника начнут работу в обычном режиме

Минздрав отмечает снижение числа пациентов с коронавирусными пневмониями.

«Мы внимательно отслеживаем заболеваемость коронавирусной инфекцией, в целом она постепенно снижается. И сейчас наблюдаем ситуацию, когда коечный фонд понемногу высвобождается», – сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев.

Теперь некоторые больницы, ранее перепрофилированные под инфекционные, вернутся к обычному режиму работы. С 24 января в Могилевской области начнет работать в обычном режиме областная клиническая больница. В Минске с 25 января к обычному режиму вернутся: городская гинекологическая больница, 2-й родильный дом, 11-я городская больница. Планируется, что в 11-й больнице будут открыты места для прохождения реабилитации (185 коек).

С 1 февраля ожидается, что начнут обычную работу профильные отделения 1-й городской больницы, а также Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.

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