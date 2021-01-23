Путин берет пример с Лукашенко – адвокат о протестах в России

Митинги в России 23 января стали одними из наиболее многочисленных за последние годы. Для подавления протестов президент России Владимир Путин может воспользоваться методами Александра Лукашенко.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” российский адвокат Николай Полозов.

“Я ожидал, что выйдет большое количество людей. Конечно, цифры несравнимы с протестами 9 лет назад. Но за последние годы сегодняшние выступления одни из многочисленных. К сожалению, это не очень значительная часть населения России”, – сказал он.

Полозов напомнил об ужесточении законодательства в РФ, связанного с проведением митингов и других массовых мероприятий политического характера. В частности, за последний год были запрещены даже одиночные пикеты.

“Поэтому я ожидаю, что власти будут развертывать репрессии. Эти репрессии будут как административного характера – штрафы, аресты – так и уголовные преследования отдельных активистов”, – сказал адвокат.

По его словам, “путинский режим учился, конечно же, на примере режима Лукашенко и подавлениях протестов людей в Минске и других городах, где используют тактические схемы подавления протестов”.

“Поэтому, по всей видимости, удастся рассечь митингующих на отдельные группы, и уже по этим группам будет идти отработка. Навального в результате протестов точно не выпустят. Могут выпустить в результате внешнеполитического давления, но это совершенно другая история”, – считает Полозов.

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