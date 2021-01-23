Члену президиума Координационного совета Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 марта, сообщил штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в субботу.

“Максиму Знаку продлили срок содержания в СИЗО до 9 марта”, – сказано в телеграм-канале штаба.

Защита Знака настаивает на незаконности и необоснованности его содержания под стражей. По данным штаба, 25 января в суде Партизанского района Минска будет рассмотрена жалоба на продление срока ареста.

Как сообщалось, Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.

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