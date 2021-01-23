Эмбер Херд читает комиксы, а Джонни Депп – Джойса

Громкая слава и громкий скандал голливудских экс-супругов Эмбер Хёрд и Джонни Деппа к сожалению сейчас связан не с громкими ролями, а шумным разводом и судебными тяжбами. Актеры обвиняют друг друга в супружеских изменах, насилии и прочих грехах, и на кону уже не только деньги, но и доброе имя, и карьера.

Пока весь мир следит за их историей, можно выяснить, что читают Эмбер Хёрд и Джонни Депп. Ведь книжная полка может мног рассказать о человеке?

Итак, Эмбер Хёрд сама себя называет, «типичная жительница Техаса». Она хорошо управляется с оружием, а ещё Эмбер – профессиональный спасатель. Но её основное поле деятельности, конечно, кино.

С детства Эмбер Хёрд любит читать и уделяет этому много времени. Вот, например, топ-5 книг, которые упрминала актриса в своих интервью.

«Библия» Томаса Джефферсона – рационалистическое описание жизни Иисуса Христа без чудес. «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Хёрд говорит, что была одержима прозой Айн Рэнд и её идеями. «Ромовый дневник» Хантер Томпсон – книга, экранизация которой принесла Эмбер Хёрд мировую славу. И любовь партнёра по площадке Джонни Деппа. «Противостояние» Стивен Кинг. В 2020 году состоялась премьера сериала по книге Стивена Кинга «Противостояние». Одна из ролей в экранизации досталась Эмбер Хёрд, её партнеры – Джеймс Марсден и Вупи Голдберг. «Аквамен» Джонс Дж. В экранизации этого комикса Хёрд играла королеву Меру, жену Аквамена. В декабре ходили слухи, что из-за скандала с разводом актрису могут снять с роли, Меры в сиквеле «Аквамен 2», но пока официального подтверждения тому нет.

Что же читает Джонни Депп? Оказывается, он – заядлый книголюб. В числе его любимых писателей – Джек Керуак, Джеймс Джойс, Федор Достоевский и Михаил Булгаков. Интересно, что в экранизациях двух своих любимых книг – «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Шоколад» – Депп сыграл главные роли. Любовь к произведениям Джеймса Джойса Депп увековечил в виде татуировки на предплечье, а книгу Джека Керуака «В дороге» вообще назвал своей библией, по материалам сайта Favobooks.

Далее – топ-5 произведений, которые в разное время Джонни хвалил в интервью зарубежным изданиям.

«Портрет художника в юности» Джеймса Джойса. Татуировка с цитатой из этой книги выбита на предплечье актера: «Silence, cunning and exile» («Молчание, хитрость и изгнание»). Полная цитата из произведения Джеймса Джойса звучит так: «Я не буду служить тому, во что я больше не верю, даже если это моя семья, родина или церковь. Но я буду стараться выразить себя в той или иной форме жизни или искусства так полно и свободно, как могу, защищаясь лишь тем оружием, которое считаю для себя возможным, – молчанием, изгнанием, хитростью». «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Хантер С. Томпсон. «Эта книга для меня – самый лучший доктор. Хантер С. Томпсон обязателен к прочтению для всех и каждого. Особенно для тех, кто хочет унестись мыслями куда подальше из своих четырёх стен. Мне повезло, что я играл в одноимённом фильме», — рассказывал Депп о книге. «Свирепые калеки» Тома Роббинсона. Роман грандиозных издевательства над «кастанедовскими» штампами. «Ромовый дневник» Хантера С. Томпсона. «Эту книгу я перечитывал неоднократно, особенно перед съёмками в одноимённом фильме. Для нас было делом чести сделать по-настоящему стоящую картину. В роль Пола Кэмпа я вложился на все сто процентов», – рассказал Депп. «В дороге» Джека Керуака – рассказ о судьбе и боли целого поколения, выстроенный, как джазовая импровизация.

Литературные предпочтения экс-супругов оказались интересными, интеллектуальными и многогранными. Столь же многогранными, как и противостояния в судебных тяжбах.

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