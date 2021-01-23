Джекпот в 1 миллиард долларов – сорван

Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов, сообщает CNN. По словам представителя лотереи Кэрол Бобер Джентри, выплата за розыгрыш в пятницу вечером была второй по величине в истории Mega Millions и третьей по величине в истории лотереи США это второй самый крупный приз в истории игры, сообщают ее организаторы.

По данным лотереи, выигрышными числами были 4-26-42-50-60 и число 24 в Mega Ball. Личность владельца билета не разглашается.

Шансы выиграть джекпот – 1 : 302 575 350.

Теперь Mega Millions сбрасывает джекпот до 20 миллионов долларов для следующего розыгрыша, запланированного на вторник.

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