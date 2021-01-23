Белорусы вышли на субботние акции протеста

23 января в Минске и других городах люди с утра выстраиваются в цепи солидарности.

Как сообщает TUT.BY, в центре Минска замечена спецтехника.

В Новогрудке прошла акция в поддержку арестованнного в России политика Алексея Навального.

Акция у Минской областной клинической больницы в Боровлянах. Люди скандировали: «Медики с народом!», «Верым! Можам! Пераможам!»

Минск. Очевидец снял на видео колонну людей на улице Могилевской.

Минск. В «Олимпик Арену» стягиваются люди с флагами. Сообщается, что в 12 здесь будет хоккейный матч с участием Александра Лукашенко.

Минск. Водонапорная башня с районе ТЦ Outleto.

Минск. Такое шествие прошло утром в микрорайоне Чкаловский.

Минск. Утренняя акция в Курасовщине.

Минск. В Лошице утром тоже прошла акция.

Минск. Утром акция прошла в военном городке в Уручье.

Такая акция прошла утром в Минском районе. Люди несли много плакатов.

Минск. Уже с утра жители Востока вышли в цепь солидарности.

Минск. В Масюковщине провели акцию солидарности. Люди скандировали: «Свободу политзаключенным!».

Акция солидарности в Витебске.

Минск. На «Площади Правды» появилось граффити в поддержку Алексея Навального.

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