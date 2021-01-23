Беларусь лишилась Чемпионата мира по пятиборью и лазерному бегу

Чемпионат должен был принять Минск с 7 по 13 июня, но 22 января его было решено перенести в другую страну, сообщает Sputnik. Планировалось, что состязания станут квалификационными на Олимпийские игры в Токио.

«Исполнительный комитет проголосовал за перенос турнира в связи с нынешней нестабильной ситуацией, что может подорвать успешное проведение форума. Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении чемпионата и олимпийской квалификации», – заявил президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн.

Теперь турнир пройдет в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня). Объявление о новом месте будет сделано в ближайшие дни.

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