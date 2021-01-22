Генеральный директор кинокомпании Warner Bros, Джейсон Килар анонсировал съемки приквела «Дома дракона»,старт которых планируется 5 апреля. Сам сериал дебютирует в 2022 году. Все событиях будут происходить на вымышленном континенте Вестерос за триста лет до событий «Игры престолов». Его литературной основой станет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».
Телеканал HBO готовится к съёмкам ещё одного приквела «Игры престолов», сообщает Variety. Новое шоу будет основано на серии фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге», действие которых происходит за 90 лет до «Игры престолов».
В настоящее время сериал находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что каждая серия будущей адаптации повестей будет длиться около одного часа.
Вселенную «Игры престолов» дополнят два приквела
Генеральный директор кинокомпании Warner Bros, Джейсон Килар анонсировал съемки приквела «Дома дракона»,старт которых планируется 5 апреля. Сам сериал дебютирует в 2022 году. Все событиях будут происходить на вымышленном континенте Вестерос за триста лет до событий «Игры престолов». Его литературной основой станет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».