Вселенную «Игры престолов» дополнят два приквела

Генеральный директор кинокомпании Warner Bros, Джейсон Килар анонсировал съемки приквела «Дома дракона»,старт которых планируется 5 апреля. Сам сериал дебютирует в 2022 году. Все событиях будут происходить на вымышленном континенте Вестерос за триста лет до событий «Игры престолов». Его литературной основой станет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Телеканал HBO готовится к съёмкам ещё одного приквела «Игры престолов», сообщает Variety. Новое шоу будет основано на серии фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге», действие которых происходит за 90 лет до «Игры престолов».

В настоящее время сериал находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что каждая серия будущей адаптации повестей будет длиться около одного часа.

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