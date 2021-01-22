ученые разработали биосенсор с помощью светлячков

Для оценки взаимодействия коронавируса с клетками организма, ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии (Канада) создали биосенсор.

Препарат поможет оценить уровень заразности некоторых новых мутаций SARS-CoV-2. Прототип сенсора помогает количественно оценить, насколько активно связываются особый белок на коронавирусе с ферментом АСЕ2 в клетках зараженного. Но пока проводить подобные эксперименты получается только в идеальных условиях, то есть в пробирке.

Чтобы биосенсор показывал результат, ученые решили использовать светящийся фермент люциферазу (он же светится у светлячков). Ученые разделили этот белок на две части. Одну прикрепили к шипу коронавируса, а другую — к АСЕ2. По отдельности части белка не светятся, но при соединении начинают это делать. По интенсивности света можно оценить, как много шипов связалось с АСЕ2. Анализ занимает полчаса, сообщили ученые.

Прибор можно применять, например, для оценки эффективности лекарств против SARS-CoV-2. Если препарат для блокировки шипа вируса работает, то система не будет выделять свет, поскольку фрагменты люциферазы не соединятся. Кроме того, можно косвенно оценить заразность нового штамма коронавируса, если мутация затронула именно шип.

«Этот простой и быстрый биосенсор значительно ускорит обнаружение вирусных мутантов и процессы открытия лекарств против COVID-19», — подытожили авторы изобретения.

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