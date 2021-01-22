Стал известен размер пенсии Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп имеет право на пенсию в размере 221,4 тысяч долларов в год (18,45 тысяч долларов в месяц) и социальные льготы, сообщает CNN.

Согласно принятому в 1958 году федеральному Закону о бывших президентах, льготы предоставляются только тем из глав Белого дома, которые не были отстранены от должности в результате импичмента или осуждения за уголовное преступление.

Трамп не стал отказываться от “золотой пенсии”, которую выплачивают экс-президентам. Но получит ли он ее – большой вопрос. Импичмент ему не предъявили, но последнее слово остаётся за судом.

Помимо пенсии Дональд Трамп может рассчитывать на пожизненную охрану, оплачивать которую будут из госбюджета (около 1,5 миллионов долларов в год).

Трамп также сможет открыть офис в США и нанять персонал. Частично выплачивать его сотрудникам зарплату будет федеральный бюджет.

Экс-президенту и двум его помощникам оплатят ежегодные расходы на деловые поездки на сумму до одного миллиона долларов.

Чета Трампов также сможет получить доступ к медобслуживанию в военных госпиталях, однако за это им придется платить из собственного кармана.

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