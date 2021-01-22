Штрафы за участие в несанкционированных уличных акциях вырастут в три раза

Это предусмотрено новым Кодексом об административных правонарушениях, который вступит в силу с 1 марта.

Документ опубликован на Национальном правовом портале 22 января.

В соответствии с новым КоАП, штраф за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению может составить до 100 базовых величин (более 1,1 тыс. долларов). Также может использоваться административный арест или общественные работы. До сих пор данное нарушение предполагало наказание в виде штрафа до 30 базовых величин либо предупреждение.

Дополнена также статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. Теперь штрафом в размере от 5 до 30 базовых будет караться “вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка”.

Неповиновение распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей будет наказываться штрафом в размере от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). Статья предусматривает также санкции в виде общественных работ или административного ареста.

Усилена ответственность за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом. Также штрафом будут караться автомобилисты, решившие поддержать массовое мероприятие звуковым сигналом.

Как уже сообщалось ранее, в КоАП предусмотрено наказание за “незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов и т. д.”.

“Использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения влекут наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин для физического лица, для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 40 базовых, а для юридического лица – от 20 до 60 базовых величин”, – говорится в документе.

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