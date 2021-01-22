Секрет красоты Елизаветы II: крем, который стоит полтора евро

Испанское издание Mujerhoy, заинтересовалось — каким кремом пользуется Елизавета II для поддержания своей красоты.

Завуалированный ответ есть в книге писателя Брайана Козловски (Bryan Kozlowski) «Да здравствует королева! 13 правил жизни от самого долго правящего монарха Великобритании». В ней он среди прочего рассказывает о том, что дочь Елизаветы Боуз-Лайон (Isabel Bowes-Lyon) всегда предпочитала недорогие средства для макияжа и ухода за собой. Дочка умудрялась тратить на эти вещи намного меньше денег, чем остальные члены королевской семьи.

Козловски упоминает одну косметическую марку, которой пользуется королева: Cyclax, один из самых долгоживущих косметических брендов в мире. Британская компания была основана в 1896 году, а в 1961 получила королевский ордер. Косметические продукты этой марки сохранили классическую рецептуру и, как утверждается на сайте компании, изготавливаются из наиболее безопасных ингредиентов.

Лучше такой рекламы, как выбор королевы может быть только цена, считает Испанское издание Mujerhoy. Крем продается в сетевом магазине косметики за полтора евро.

Поделиться ссылкой:



