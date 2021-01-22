Рио-де-Жанейро останется без Карнавала

О том, что в июле 2021 года карнавала в Рио-де-Жанейро не будет, заявил мэр города Эдуардо Паес в Twitter.

При этом Паес надеется провести его после вакцинации в 2022 году. «Несомненно, в 2022 году мы сможем (все вакцинированные должным образом) праздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которой мы заслуживаем. Это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. Что-то невозможно сделать в этот момент. Таким образом, я хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала. Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и ясного видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако пока что думать бессмысленно, что мы сможем провести карнавал в июле», — написал Эдуардо Паес.

Отметим, что COVID-19 забрал более 200 тысяч жизней в Бразилии — это второй показатель в мире после США. Медики Бразилии выбирают, кого из COVID-больных спасать. На всех не хватает кислорода, некоторым привозят кислородные баллоны их родственники.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией Власти Бразилии предоставили разрешение на немедленное применение двух вакцин от коронавируса COVID-19 – китайской компании Sinovac и британско-шведского концерна AstraZeneca.

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