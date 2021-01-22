“Рельсовая война”. В СК зафиксировано более 100 случаев блокирования ЖД

Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета продолжает проводить расследование случаев “рельсового терроризма”. Эпизодов с повреждением и приведением в негодность путей сообщения, зафиксировано во всех регионах Беларуси более ста.

Большинство эпизодов находится в разработке следственного комитета достаточно долго, но некоторые нарушители были задержаны на месте. «В ночь с 11 на 12 ноября, двое жителей Молодечненского района пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне “Дубравы – Радошковичи”, что могло повлечь вывод из строя средств сигнализации, железнодорожных путей, транспорта, а также повлечь крушение, аварию и даже гибель людей. Мужчины были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия», — пишут на официальном сайте следственного комитета.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.1 ст.309 (покушение на умышленное приведение в негодность путей сообщения и средств сигнализации). Они заключены под стражу. Но, как уточняют в СК, статью могут поменять на более суровую — ст.289 (акт терроризма) Уголовного кодекса Беларуси. Для этого следователям нужно обнаружить факты совершения подобных действий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования политической или иной общественной деятельности или дестабилизации общественного порядка.

В этом случае наказание предусматривает лишение свободы на срок от восьми лет.

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