Мозырский НПЗ получит от российских НК $60 млн компенсации за “грязную” нефть

ОАО “Мозырский НПЗ” получило $14 млн от НК “ЛУКОЙЛ” в виде первого транша компенсации за поставленную весной 2019 года нефть, которая была загрязнена хлорорганикой. Общая сумма компенсации от российсских НК составит около $60 млн, говорится в сообщении МНПЗ.

“Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики”, – отмечается в сообщении.

“21 января 2021 года на завод поступил первый транш от ПАО “ЛУКОЙЛ” в размере 1,045 млрд российских рублей, что в эквиваленте составляет около $14 млн. Общая сумма компенсации должна составить порядка $60 млн”, – говорится в сообщении.

19 апреля 2019 года Беларусь заявила о поступлении загрязненной хлорорганикой нефти по нефтепроводу “Дружба”. 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти в Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь были начаты 9 июня.

На территории Беларуси тогда скопилось более 1,3 млн тонн загрязненной нефти, которую реверсом перекачали обратно в Россию. Загрязненная хлоридами нефть попала в технологическую систему Мозырского ПНЗ, который сообщал о выходе из строя дорогостоящего оборудования. По данным “Белнефтехима”, речь идет о компенсации за 563 тыс. тонн нефти “грязной” нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ.

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