Минск лишили права проведения чемпионата мира по современному пятиборью

Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил, что Минск не примет запланированный на июнь чемпионат мира по пятиборью «из-за нестабильной ситуации в стране».

Изначально соревнования должны были пройти 7−13 июня и стать квалификационными к Олимпийским играм. Турнир пройдет в те же даты, о новом месте проведения будет объявлено в ближайшие дни, пишет TUT.BY.

Объясняя причины переноса, президент UIPM доктор Клаус Шорманн заявил:

«Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира по современному пятиборью в Минске. Также были приняты во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года.

На протяжении всего этого процесса мы поддерживали тесный контакт с Белорусской федерацией современного пятиборья, поэтому было важно, чтобы было принято такое решение, которое защитит и наше прочное партнерство, и развитие этого вида спорта в Беларуси в будущем.

Исполнительный комитет рассмотрел ситуацию на этой неделе и, прежде всего, заявил о своей полной уверенности в том, что местный оргкомитет сможет провести чемпионат в прекрасном городе Минске в подходящее для этого время.

После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM.

Была особая обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Беларусь в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить соревнования и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-19».

Добавим, что Белорусский фонд спортивной солидарности ранее призывал UIPM не проводить чемпионата мира в Беларуси.

Это второе крупное международное соревнование, причиной переноса из Беларуси которого стала нестабильная ситуация в стране. 18 января стало известно, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею.

Белорусскую федерацию современного пятиборья возглавляет Михаил Прокопенко. Еще в сентябре Белорусский фонд спортивной солидарности предлагал рассмотреть возможность введения против него визовых санкций за репрессии по отношению к спортсменам.

Лидером сборной Беларуси по современному пятиборью является Анастасия Прокопенко, неоднократно выступавшая на провластных митингах.

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