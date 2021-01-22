Кто должен собрать Совет Безопасности ООН по белорусскому вопросу?

В интернете на одном из белорусских сайтов прочитал комментарий известного юриста Гарри Погоняйло по поводу скандальной аудиозаписи про создание лагерей для протестующих, о которых ведет речь якобы высокий чиновник МВД.

«Надеюсь, последний слив, который показывает истинное звериное лицо белорусской власти, так называемых «правоохранителей», станет понятен западным либералам, – говорит Погоняйло. – Пора заканчивать дипломатические игры, потому что никакие санкции уже не помогут, нужны решительные действия. Необходимо созывать Совет Безопасности ООН и готовить соответствующую резолюцию. Западу необходимо осознать всю меру своей ответственности за то, что сегодня происходит в Беларуси».

Со слов Погоняйло я так и не понял: а кто должен инициировать созыв Совета Безопасности ООН по белорусскому вопросу? Политические партии, литовские активисты, Светлана Тихановская? Или Гарри Погоняйло чисто теоретически высказался?

Петр ИВАНОВ.

Минск.

«Народная Воля» переадресовала этот вопрос самому Гарри Петровичу Погоняйло.

– Конечно же, мой призыв созвать Совбез ООН был адресован дипломатическому корпусу и тем странам, которые вправе инициировать такого рода заседания, – уточнил он. – Это Франция, Великобритания, США, Китай, Россия. Каждая из этих стран имеет право вето и может заблокировать подготовленную резолюцию по Беларуси. Но! Вопрос все равно будет рассматривать Совет Безопасности, потому что речь идет о преступления против человечества.

Подобного рода обращения в структуры ООН направляли уже и штаб Тихановской, и правозащитники.

Что касается истории с последней аудиозаписью, на которой идет речь об убийстве Тарайковского и создании лагерей для протестующих, то обращение по ней отправлено абсолютно всем спецдокладчикам ООН.

Правительства стран-участников ООН взяли на себя обязательство бороться с такими видами преступлений и могут по своей инициативе также информировать о принятии соответствующих мер на уровне ООН или ОБСЕ. Можно обратиться с инициативой к странам, которые заседают в Совете Безопасности ООН, с тем чтобы инициировать обсуждение резолюции по белорусскому вопросу с целью предотвращения подобных массовых преступлений. Есть различные механизмы.

Насколько это всё реально? Санкции Совбеза ООН могут быть очень широкими и разноплановыми, вплоть до применения военной силы. С учетом позиции России, которая считает, что Запад вмешивается в наши внутренние дела, такая резолюция вряд ли будет принята. Но, например, 22 января Светлана Тихановская выступает перед Советом Безопасности ООН и также будет поднимать вопрос международного расследования преступлений режима Лукашенко и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси. Это предусмотрено специальной процедурой, неофициальной. Но тем не менее должностные лица ООН будут проинформированы о том, что происходит в Беларуси, будут выработаны какие-то рекомендации. И сам по себе такой высокий уровень говорит о том, что дискуссии по Беларуси в ООН не избежать. Как и последующих мер воздействия. И правозащитные организации, и штаб Тихановской пытаются сейчас включить в работу абсолютно все механизмы. В конце концов Беларусь окажется в кольце самой жесткой критики, в том числе и применения санкций. Санкции могут быть экономического, политического дипломатического и даже военного характера. Надо действовать, а не сидеть сложа руки.

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